В Україні очікується помірний сніг і невеликі морози, в Карпатах сильний вітер

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме поле зниженого тиску та атмосферні фронти, що переміщаються з південного заходу Європи, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікується невеликий сніг, удень у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях помірний мокрий сніг із дощем, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах, удень і в східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, в західних областях 10-15° морозу; вдень 0-5° морозу, в східних, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму від 1° морозу до 5° тепла.

У Києві - невеликий сніг. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 12 січня найвища температура вдень була +9,2° у 2005 р., найнижча вночі -26,9° у 1950 р.

13 січня в північних, західних, вночі і в східних областях невеликий сніг, удень на Закарпатті сильний сніг; на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура повітря вночі 2-7°, у південних, центральних, східних областях і в Карпатах 8-13° морозу; вдень у більшості областей від 4° морозу до 1° тепла, на півдні 1-5° тепла.

У Києві - невеликий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.