Події

13:27 11.01.2017

Кабмін схвалив проведення службового розслідування стосовно голови Держекоінспекції

Кабінет Міністрів України в середу, 11 січня, схвалив проведення службового розслідування щодо дій голови Державної екологічної інспекції Андрія Заїки.

Під час обговорення цього питання міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив, що в грудні минулого року до міністерства надійшло кілька звернень від голови інспекції та керівників її структурних підрозділів, які були адресовані і самому О.Семераку і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

"Залишити їх без розгляду я не міг, і хотів би поставити перед Кабінетом Міністрів питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника центрального органу та просити колег підтримати мене й ініціювати службове розслідування, оформивши протокольне доручення", - сказав міністр.

Він також звернувся до Національного агентства України з питань державної служби з проханням залучити до перевірки необхідної інформації представників Мінекології та в стислі терміни провести це розслідування, запропонувавши Кабінету Міністрів відповідний проект рішення.

"У моєму листі до прем'єра я вважав за необхідне відсторонити обох фігурантів розслідування, але залишаю це на розгляд Кабінету Міністрів", - сказав О.Семерак, не уточнюючи, хто є другим фігурантом та в чому суть цих звернень.

Раніше, в травні 2016 року, О.Семерак заявляв про намір, зокрема, винести на розгляд уряду питання про винесення догани керівнику Держекоінспекції Андрію Заїці після огляду проблемних зон вирубування лісів.

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