Один український військовий загинув, троє дістало поранень за добу в зоні АТО

Один український військовослужбовець загинув, ще троє дістало поранень у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, троє дістало поранень", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку бойовики порушували режим припинення вогню в Попаснянському районі, застосовуючи легке озброєння, стрілецьку зброю. Крім того, НЗФ випустили по позиціях сил АТО чотири мінометні снаряди. У Троїцькому застосували гранатомет. Двічі відкривали вогонь у Станиці Луганській. Загалом за добу на луганському напрямку зафіксовано сім збройних провокацій.

На донецькому напрямку незмінно гарячими точками залишаються Світлодарська дуга, околиці Горлівки, Авдіївка, донецький аеропорт. Противник застосовував важке озброєння - заборонені Мінськими домовленостями міномети калібром 82 мм і 120 мм, випустивши по позиціях українських військових понад 120 мінометних снарядів. В авдіївській промзоні бойовики здійснювали обстріл шість годин. Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 12 випадків порушення режиму припинення вогню.

На маріупольському напрямку найбільшу кількість збройних провокацій зафіксовано в Мар’їнському районі та на східних підступах до Маріуполя. Бойовики застосовували стрілецьку зброю, гранатомети, також було п’ять випадків використання мінометів. Крім того, о 19:20 вівторка ДРГ противника спробувала атакувати позицію українських військових у районі села Тарамчук, напад було відбито за кілька хвилин. Загалом за добу на маріупольському напрямку зафіксовано 30 випадків порушення режиму припинення вогню.