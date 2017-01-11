Гройсман просить правоохоронців перевірити рішення Апеляційного суду Києва про звільнення затриманої за перевезення EUR1 млн італійки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір звернутися до компетентних органів, зокрема до Національного антикорупційного бюро, з тим, щоб перевірити рішення Апеляційного суду Києва про звільнення громадянки Італії, затриманої минулої осені в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) за перевезення EUR1 млн готівкових коштів.

"Я сьогодні звернуся до всіх органів, які покликані контролювати, провести ретельну перевірку цього рішення і звернуся до Національного антикорупційного бюро України", - сказав прем'єр на засіданні уряду в середу.

За його словами, суд першої інстанції підтримав сторону обвинувачення, проте Апеляційний суд і "суддя Апеляційного суду міста Києва Мельник В.В.", не надавши слова представнику митної служби, постановив відпустити підозрювану й повернути їй конфісковані раніше кошти.

Прем'єр зазначив, що має інформацією про те, що митникам пропонували хабар за повернення конфіскованих коштів у $200 тис.

Як повідомлялося, 23 жовтня 2016 року працівники Київської міської митниці Державної фіскальної служби запобігли незаконному вивезенню з України валюти в сумі EUR230 тис. і понад $783 тис. У бізнес-терміналі Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) під час здійснення митного контролю багажу громадянки Італії, яка відлітала приватним чартерним рейсом до Мілана, за допомогою рентген-обладнання у валізі пасажирки було виявлено предмети, зовні схожі на готівку.

Під час усного опитування жінка заявила про відсутність валютних коштів та наголошувала на наявності у неї дипломатичного імунітету. Предмети у просканованій митниками валізі назвала дипломатичним багажем із блокнотами. Виявилось, що італійка не має дипломатичного паспорта, а у валізі митники у присутності свідків нарахували EUR230 тис. та $783 тис. 360. Готівка була в опечатаних коробках із-під взуття.

За інформацією ДФС, після виявлення готівки пасажирка заявила, що не знає, звідки ці грошові кошти у неї з'явилися.