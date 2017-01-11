Українські екологи чекають на розширення об'єкта ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат" цього року

Екологи чекають на розширення об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат" за рахунок включення додаткових 6 тис. га первісних лісів у червні 2017 року.

"Площа наших пралісів, внесених до списку ЮНЕСКО, становить 29 тис. га, і ще 40 тис. га входять до буферної зони, що оточує ці праліси. Планується розширення об'єкта "Букові праліси Карпат" ще на 6 тис. га: за рахунок ще п'яти нових ділянок. У червні 2017 року ми очікуємо на засіданні комітету Світової спадщини офіційного включення цих ділянок до нашого об'єкта", - сказав координатор із роботи з волонтерами українського представництва Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Андрій Плига на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

За його словами, ці ділянки розташовані в національному природному парку "Зачарований край" (Закарпатська обл.), в національному природному парку "Синевир" (Закарпатська обл.), у природному заповіднику "Горгани" (Івано-Франківська обл.). Також дві ділянки розташовані за межами Карпат: ділянка в державному природному заповіднику "Розточчя" (Львівська обл.) і ділянка в нацпарку "Подільські Товтри" (Хмельницька обл.).

А.Плига зазначив, що це дасть змогу захистити унікальні природні ліси на міжнародному рівні.