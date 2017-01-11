S.Group звинувачує "АТБ-Маркет" у замаху на життя її топ-менеджера

Великий український виробник снеків корпорація S.Group заявляє про напад на генерального директора ТОВ "Снек-Експорт", що входить до групи, Сергія Білого та безпосередньо пов'язує цю подію з бізнес-конфліктом із групою "АТБ-Маркет".

Як повідомила прес-служба S.Group у середу, гендиректор підприємства ТОВ "Снек-Експорт", що входить до корпорації S.Group, 31 грудня 2016 року в Дніпрі неподалік офісу компанії на просп. О.Поля дістав ножових поранень унаслідок нападу невідомого в масці.

"Маючи глибокі ножові поранення, він дивом залишився живий, серйозно пошкоджена легеня, повністю порвані сухожилля руки, її працездатність під питанням. Протягом десяти днів С.Білий був у реанімації. За словами лікарів, загроза життю минула. Проте зараз він потребує повторної операції та реабілітації, а потім буде тривалий процес одужання", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що це вже не перший жорстокий напад на працівників підприємств корпорації: у 2016 році кілька ключових менеджерів постраждали від нападів.

"Ми безпосередньо пов'язуємо ці події з бізнес-конфліктом, який відбувається між підприємствами корпорації S.Group та групою "АТБ-Маркет" і виражається, зокрема, у низці судових позовів щодо боргів "АТБ" перед S.Group за поставлену продукцію та ненадані послуги", - наголосили в корпорації, додавши при цьому, що заяву про замах на вбивство подано до місцевого управління Нацполіції.

Так, за її даними, вже порушено кримінальне провадження за первинною кваліфікацією ч. 1 ст.121 Кримінального кодексу (умисне завдання тяжкого тілесного ушкодження), за що передбачено позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

"Корпорація S.Group наполягає на об'єктивному, відкритому та всебічному розслідуванні фактів нападу на її працівників. Ми вважаємо використання кримінальних методів протистояння в корпоративному конфлікті переходом межі з боку опонентів й публічним демонструванням небажання провадити цивілізований діалог. При цьому потурання з боку правоохоронних органів може стати сигналом до вседозволеності і в інших бізнес-конфліктах, що занурить країну в морок бандитських реалій 90-х років", - заявили в корпорації S.Group.

За її даними, кримінальні справи за попередніми фактами нападу на працівників компанії нині перебувають у стадії розслідування.

Як повідомлялося, група компаній, що входять до S.Group (засновник - народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка), у жовтні 2014 року звернулися до Господарського суду Києва з позовом до "АТБ-Маркет" (співвласник Геннадій Буткевич) із метою стягнення заборгованості за поставлений товар, а також накладення штрафних санкцій за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань на загальну суму 42 млн грн.

У середині грудня 2015 року S.Group заявляла про призупинення роботи центрального офісу через перевірки правоохоронними органами, які, на думку С.Рибалки, ініційовані його колишнім тестем Г.Буткевичем.

С.Рибалка 15 січня 2016 року повідомив на своїй сторінці у Facebook про замах на нього і назвав замовником скоєного колишнього тестя - Г.Буткевича.

Прокуратура Дніпропетровської області 26 січня 2016 року заявила про підозру корпорації S.Group в ухиленні від сплати 145 млн грн податків, а також у намірі шахрайським шляхом заволодіти коштами компанії "АТБ-Маркет" на 110 млн грн.

При цьому в корпорації S.Group спростували наявність претензій податкових органів щодо сплати податків.

"У 2012-2013 рр. нам висували претензії щодо начебто несплати 145 млн грн податків. Ці дії здійснювалися ще в період режиму Януковича і були пов’язані з корпоративним конфліктом групи S.І. Group із мережею супермаркетів "АТБ". Співвласник "АТБ" Буткевич намагався знищити й відібрати наш сімейний бізнес. Але у нього нічого не вийшло, і в 2014 році податкові органи визнали свої помилки. Ми звернулися по роз'яснення й отримали відповідь, що претензій у них до нас немає, а всі кримінальні провадження було закрито", - наведено слова голови ради директорів S.Group Дмитра Рибалка в заяві групи.

До складу корпорації S.Group входять компанії "Чиста планета", "Продекспорт-2009", "СнекЕкспорт". Виробничі майданчики компаній, що входять до групи S.Group, розташовані в Дніпропетровській і Чернігівській областях. Їм належать торговельні марки: Snekkin, "Козацька слава", "Мій рибалка", Semki, "Мачо", KartoFan, Red, Fantasy, Fantee.