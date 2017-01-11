Події

14:33 11.01.2017

S&P знизило рейтинг ПриватБанку до дефолтного рівня через примусову конвертацію боргу

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's (S&P) знизило рейтинг ПриватБанку (Дніпро) до рівня "SD" (вибірковий дефолт) із "R" (під наглядом регулюючого органу), повідомляється в прес-релізі агентства.

Згідно з документом, рейтингова дія зумовлена тим, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який у грудні 2016 року ввів тимчасову адміністрацію у банк, здійснив конвертацію трьох випусків єврооблігацій ПриватБанку в капітал.

"Відповідно до критеріїв агентства, ми розглядаємо конвертацію боргу в капітал як вибірковий дефолт за зобов'язаннями банку, оскільки, як ми розуміємо, тримачі облігацій не отримають виплат у рамках цієї операції. Ми оцінюємо цю ситуацію як вибірковий, а не загальний дефолт, оскільки щодо інших зобов'язань ПриватБанку наразі не було оголошено дефолту", - йдеться в прес-релізі.

Водночас у документі зазначено, що S&P планує переглянути рейтинг ПриватБанку після того, як отримає достатньо відомостей для оцінки його кредитоспроможності після проведення урядом докапіталізації фінустанови.

Як повідомлялося, уряд за пропозицією НБУ та акціонерів ПриватБанку 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію фінустанови: держава отримає 100% у капіталі ПриватБанку, а обсяг емісії облігацій внутрішньої держпозики для цих цілей оцінюється в межах 116,8-148 млрд грн.

Згідно з умовами націоналізації, єврооблігації ПриватБанку підлягали bail-in (конвертація боргу кредиторів у капітал - ІФ), Національний банк України розглядає їх як зобов'язання, пов'язані з колишніми власниками банку.

Услід за націоналізацією банку агентство S&P знизило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги ПриватБанку до рівня "R" із "B-" та "C" відповідно.

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