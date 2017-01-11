Держустанова "Інститут серця" в 2016 році отримала 1363 стенти

Державна установа "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я" протягом 2016 року отримала 1363 закуплені за кошти держбюджету стенти.

"У 2016 році "Інститут серця" отримав 950 стентів, що становить 100% квоти для інституту, а також додатково ще 413 стентів за перерозподілами. Загалом протягом 2016 року Інститут серця отримав 1363 стенти", - повідомило МОЗ.

У відомстві наголосили, що закуплені коштом держбюджету 1363 стенти мають встановлювати пацієнтам безкоштовно.

За інформацією МОЗ, загалом за кошти 2015 року централізовано для всіх областей України було закуплено 7179 стентів. У зв'язку з гальмуванням процесу закупівель у 2015 році постачання закуплених за кошти держбюджету препаратів і медичних засобів було здійснено протягом 2016 року.

Крім того, МОЗ повідомило, що в період із грудня 2015-го по листопад 2016 року згідно з поданими заявками для Інституту серця було розподілено і перерозподілено медикаменти і медичні вироби на загальну суму понад 44 млн грн. Згідно з бюджетом 2016 року, передбаченим на лікування серцево-судинних захворювань (ССЗ), Інституту серця було виділено 50 млн грн за загальної суми для всіх регіонів України 357,2 млн грн.

МОЗ також повідомляє, що протягом вересня-жовтня 2016 року було змінено номенклатуру та технічні завдання за напрямом ССЗ у бік збільшення позицій, які дадуть змогу провести більше типів оперативних втручань для ширшого кола пацієнтів та закупити більше стентів з економією.

Таким чином, за кошти держбюджету 2016 року буде закуплено 10,638 тис. стентів - на 48% більше, ніж за кошти 2015 року.

Закупівлі стентів у рамках програми лікування ССЗ здійснюватиме британське закупівельне агентство Crown Agents. Загалом за програмою лікування ССЗ буде закуплено медвироби та лікарські засоби на 357,2 млн грн. Нині Crown Agents вже оголосило всі тендери за цим напрямом.

Як повідомлялося, 25 січня Crown Agents планує розкрити пропозиції із закупівлі лікарських засобів за програмою лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань, 26 січня - із закупівлі медвиробів для електрофізіології та кардіостимуляції, 27 січня - із закупівлі оксигенаторів та клапанів серця, 30 січня - із закупівлі медвиробів для оперативного лікування судинно-мозкових захворювань, 3 лютого - медвиробів для стентування коронарних судин і 7 лютого - медвиробів для серцевих втручань.

На початку січня 2017 року гендиректор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров піддав критиці ефективність закупівель лікзасобів і препаратів медприазначения за кошти держбюджету. У свою чергу низка громадських організацій заявила, що цей медзаклад за бюджетні кошти закуповує ліки за завищеними цінами.

Крім того, Б.Тодуров звинуватив міністерство в створенні перешкод для відкриття філій Інституту серця МОЗ у Донецькій та Луганській областях.

Водночас згідно з даними сайту Інституту серця МОЗ, 26 грудня 2016 року в Сєвєродонецьку (Луганська обл.) відкрито його філію.

МОЗ вважає, що відкриття цієї філії відбулося з порушенням статуту держустанови "Інститут серця МОЗ".