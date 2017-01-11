Події

15:30 11.01.2017

Рух вантажівок заборонено на трасі М-14 "Одеса-Мелітополь" у зв'язку з погіршенням погоди

Рух вантажного транспорту заборонено автошляхом М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" в середу з полудня у зв'язку зі складними погодними умовами, повідомляється на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У зв'язку зі складними погодними умовами (снігопад, хуртовина)... з 12.00 11 січня обмежено рух для вантажного транспорту на автошляху М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ у напрямку на Таганрог", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними відомства, зберігаються обмеження в русі для великовантажного транспорту на автодорозі М-13 "Кропивницький-Платонове", а також заборона руху автотранспорту на дорогах загального користування в 10 правобережних районах Одеської області.

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