Мін'юст України запустив реєстр боржників, за яким відкрито виконавче провадження

Міністерство юстиції України запустило Єдиний реєстр боржників, за яким відкрито виконавче провадження.

Як повідомляє прес-служба відомства, до реєстру вносяться відомості про громадян і компанії, які. у відповідності з рішеннями суду, визнані боржниками і щодо яких відкрито відповідне виконавче провадження.

Відомості про боржників, які включені до Єдиного реєстру боржників, повинні бути відкритими і розміщуватися на офіційному сайті Мін'юсту.

"Цей реєстр є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження. Він створений для оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників", - пояснює прес-служба Мін'юсту.

Згідно з чинним законодавством, виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження зобов'язаний внести до зазначеного реєстру відомості щодо боржників, які мають зобов'язання перед фізичними чи юридичними особами щодо судових рішень і рішень інших органів.

При цьому в Єдиному реєстрі боржників має міститися інформація про боржників, щодо яких виконавчі провадження зареєстровані в системі після запуску цього реєстру.

При цьому не підлягають внесенню відомості про боржників, які є державними органами або органами місцевого самоврядування, а також про боржників, які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців.

Крім того, не підлягають внесенню до реєстру відомості щодо судових рішень немайнового характеру.

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, повернення виконавчого документа до суду або в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.