Події

16:53 11.01.2017

Говорити про зникнення експонатів Львівської галереї Возницького до завершення звірки фондів передчасно

Міністерство культури України заявляє, що говорити про зникнення експонатів Львівської національної галереї мистецтв ім.Возницького до повного завершення звірки її фондів передчасно.

Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, за інформацією керівництва Львівської галереї мистецтв, у результаті звірення музейних предметів групи зберігання рукописів і стародруків не були виявлені 95 інвентарних позицій фонду "кириличні стародруки", у фонді "рукописи" недорахувалися 2 об'єктів.

"Міністерство культури України занепокоєне цією ситуацією. Водночас, вважаємо, що до завершення повної звірки фондів Відділу робити висновки про відсутність музейних предметів передчасно", - йдеться в повідомленні.

Метою звіряння наявності предметів з фондово-обліковою документацією музею є контроль стану ведення основних облікових документів і встановлення відповідності фактичної наявності предметів, що ідентифікують ознаки та стан їх збереження даними основних облікових документів.

Станом на сьогодні Львівська національна галерея мистецтв ім.Возницького звірку не завершила.

Мінкультури опрацьовує питання створення робочої групи для надання методичної допомоги у проведенні звірки. Згідно зі зверненням відомства, матеріали про проведення звірки галереї ім.Возницького мають бути подані до 1 березня 2017 року.

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