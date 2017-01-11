Події

17:06 11.01.2017

В Одеській області дозволено рух чотирма дорогами

В Одеській області знято обмеження і відновлено рух транспортних засобів на чотирьох автомобільних дорогах загального користування державного значення, повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації в середу.

Зокрема, з 12.00 середи відновлено рух на трасі М-28 "Одеса-Южне-/М - 14/" з під'їздами.

Згодом з 13.00 були зняті обмеження і відновлено рух на трасах М-16 Одеса-Кучурган (на Кишинів), М-15 "Одеса-Рені (на Бухарест) на ділянці до c.Маяки і Р-70 "Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/" з під'їздом до порту Іллічівськ.

Як зазначається у повідомленні, такі рішення були прийняті у зв'язку з рішенням оперативного штабу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обладміністрації через зміну погодних умов.

При цьому в обладміністрації нагадують, що в 12.00 було заборонено рух вантажного транспорту автошляхом М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ", про що раніше повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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