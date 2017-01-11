Події

18:38 11.01.2017

Київ від снігу прибирають 59 бригад комунальників та 250 одиниць спецтехніки

Протягом середи 59 бригад із ручного прибирання і 251 одиниця снігоприбиральної техніки виконують роботи з очищення Києва від снігу, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані комунальної корпорації "Київавтодор".

"Зараз 59 бригад із ручного прибирання в складі 411 осіб працюють над очищенням зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів і подальшим вивезенням снігу... Крім того 251 одиниця снігоприбиральної техніки забезпечує очищення від снігу крайніх смуг руху на вулицях і дорогах Києва, згрібання снігу на перехрестях доріг, а також допомагає бригадам із ручного прибирання у навантаженні і вивезення снігу", - йдеться в повідомленні.

Також у КМДА нагадали, що за останню добу з вулично-дорожньої мережі столиці було вивезено майже 6,1 тис. тонн, а з початку осінньо-зимового періоду – понад 38,2 тис. тонн снігу.

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