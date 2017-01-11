Події

18:44 11.01.2017

Бойовики понад двадцять разів обстрілювали позиції ЗСУ у середу

Бойовики в середу 23 рази обстріляли позиції Збройних сил України, унаслідок чого дістав поранення один боєць ЗСУ, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Згідно з оприлюдненим на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook зведенні станом на 18.00 середи, на Маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Гнутове, Новогригорівку, Широкине, Талаківку, Мар'їнку. Останню противник обстрілюва з БТР.

На Луганському напрямку з 122-мм артилерії бойовики вели вогонь по Троїцькому. З 120 і 82 міліметрових мінометів і гранатометів – обстрілювали Новозванівку та Троїцьке. З озброєння БТР і великокаліберних кулеметів - Кримське.

"На Донецькому напрямку - зі 120-міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції в районі Троїцького. З гранатометів і стрілецької зброї - Авдіївку та Зайцеве. Опитне обстрілював снайпер", - йдеться у звіті.

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