Події

09:31 12.01.2017

Бойовики 62 рази за добу обстріляли позиції ЗС України у зоні АТО, військовий загинув

За минулу добу бойовики 62 рази відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Красногорівку і Мар'їнку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Павлопіль, Гнутове, Гранітне, Водяне, Новогригорівку, Широкине, Талаківку, Мар'їнку – з гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали Троїцьке з артилерії калібру 122 мм, Новозванівку та Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм та гранатометів, Кримське – з великокаліберних кулеметів і озброєння БТР, Станицю Луганську – зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм по околицях Авдіївки, Зайцевого, Новгородського і Троїцького, з гранатометів і стрілецької зброї – по Авдіївці, Майорську, Північному, Новоселівці Другій, Залізному, Верхньорецькому і Заячому, з озброєння БМП – Авдіївку. Крім того, снайпер обстрілював Опитне.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув і один дістав поранення.

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