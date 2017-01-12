Українські підприємства в грудні імпортували газ за середньою ціною $230 за тис. куб. м

Українські підприємства в грудні 2016 року імпортували газ за середньою ціною 6 тис. 6,66 грн, або $230,01 за 1 тис. куб. м, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

У січні-2016 ціна імпорту газу становила $231,41 (5542,82 грн), у лютому – $200,39 (5352,03 грн), у березні – $198,57 (5292,39 грн), у квітні – $188,08 (4795,87 грн), у травні – $181,5 (4595,1 грн), у червні - $184,3 (4 тис. 595,21 грн), у липні – $210,88 (5 тис. 233,264 грн), у серпні – $199,1 (4 тис. 981,339 грн), у вересні – $199,61 (5 тис. 255,29 грн), у жовтні - $180,55 (4 тис. 652,17 грн), у листопаді – $188,93 (4 тис. 866,34 грн).

Раніше головний комерційний директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко зазначав, що середня митна вартість імпортованого газу, що публікується МЕРТ не є репрезентативною.