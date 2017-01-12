Події

09:43 12.01.2017

Єдиною перешкодою для отримання 2-го транша макрофінансової допомоги ЄС є скасування заборони на експорт лісу

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що єдиною перешкодою для отримання Україною чергового транша макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у сумі EUR600 млн є скасування заборони на експорт лісу-кругляка.

"Є велика проблема у цьому, тому що це єдине питання, яке блокує для нас отримання подальшої допомоги від ЄС, макрофінансової допомоги, не кредитної", - сказала вона в ефірі "5 каналу".

І. Климпуш-Цинцадзе зазначила, що йдеться про EUR600 млн.

За її словами, ввівши мораторій, Україна порушила свої зобов'язання в рамках Всесвітньої торгової організації і в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Віце-прем'єр заявила, що мораторій наразі фактично не працює, оскільки ліси продовжують вирубувати, а деревину вивозять, просто змінюючи її призначення.

І. Климпуш-Цинцадзе наразі не бачить можливості скасування цього мораторію у Верховній Раді через значну політизацію цього питання.

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