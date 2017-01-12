Burisma заявляє про закриття всіх справ в Україні проти неї і її президента Злочевського

Міжнародна енергетична група Burisma з нафтогазовими активами в Україні повідомляє про закриття в країні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського та операційних компаній, що входять до Burisma Group.

"Це рішення – це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group", – наголошується в релізі групи у четвер.

Згідно з ним, для зняття всіх проблемних питань навколо діяльності компанії Burisma надала гарантії того, що якщо в процесі слідства будуть виявлені порушення, компанія гарантує виплату всіх необхідних платежів.

"У період перевірки було донараховано податкові платежі у розмірі 180 млн грн. Компанії Burisma Group повністю відшкодувала цю суму", – наголошується в повідомленні. Згідно з ним лише за останні два роки операційні компанії групи сплатили понад 5 млрд грн податкових зобов'язань до бюджетів усіх рівнів.

"Завершення всіх процесуальних дій навколо Burisma Group надасть можливість більш інтенсивно нарощувати виробництво, збільшувати інвестиції у видобуток", – прокоментував ситуацію М.Злочевський.

Burisma уточнює, що Печерський суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру закрити справу проти М.Злочевського та зняти його з розшуку, після чого ГПУ виконала відповідну постанову суду. Група також нагадує, що після розгляду діяльності М.Злочевського в Україні за період з 2002 року до 2014 рік, британський суд у 2015 році ухвалив рішення на його користь і зобов'язав Бюро із боротьби з фінансовими махінаціями в особливо великих розмірах (SFO) оплатити судові витрати відповідача.

"Вселяє надію те, що незалежний український суд зміг винести рішення, яке повністю відповідає рішенням британського суду. Для України рішення щодо М.Злочевського та Burisma матиме інше позитивне значення – більш інтенсивна розбудова енергонезалежної держави, оскільки Burisma Group зможе збільшити обсяги внутрішнього видобутку природного газу України та відрахування до бюджету країни", – наводяться в релізі слова незалежного директора Burisma, президента Польщі (1995 – 2005 рр.) Александра Квасьнєвського.

Група також вказує, що її американським адвокатом виступає колишній заступник Генерального прокурора США Джон Буретта.

Burisma Holdings, підконтрольна М.Злочевському, володіє українськими видобувними компаніями "Еско-Північ", "Парі", "Перша українська нафтогазова компанія" і "Алдеа". У портфелі Burisma також дозволи на розробку родовищ у Дніпровсько-Донецькому, Карпатському та Азово-Кубанському басейнах. Загалом компанія володіє і розробляє 20 ліцензій на видобуток вуглеводнів в Україні, 99% видобутку припадає на природний газ.

За даними групи, наразі вона є одним з найбільших приватних газовидобувників України з річним обсягом виробництва близько 1,5 млрд куб. м газу і часткою ринку близько 30%. Серед її планів - нарощення видобуток природного газу в Україні до 2 млрд кубометрів у 2017 році.

М.Злочевський з червня 2010 року до квітня 2012 року обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів України. У 2014 році Великобританія заарештувала активи та розслідувала кримінальну справу стосовно екс-міністра. Однак потім Центральний кримінальний суд Англії та Уельсу розблокував рахунки компанії Brociti Investments Ltd М.Злочевського на $23 млн. Великобританія закрила кримінальне провадження стосовно його активів. У грудні 2015 року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що НАБУ проведе розслідування у справі про розблокування рахунків М.Злочевського.

Проти М.Злочевського в Україні були відкриті два кримінальних провадження - за зловживання службовим становищем та заволодіння бюджетними коштами, а також за незаконне збагачення.

Згідно з інформацією на сайті Burisma, головою Ради директорів компанії з травня 2013 р. є Алан Аптер, який приєднався до Burisma після 27 років інвестиційно-банківської діяльності, зокрема на керівних посадах в Merrill Lynch, Renaissance Capital, Troika Dialog і Morgan Stanley. Протягом більшої частини своєї кар'єри працював у країнах Східної Європи - Росії, України, Польщі, Угорщини, Чехії та на Балканах.

З січня 2014р одним з директорів компанії є президент Польщі в 1995-2005 роках, член Опікунської ради Міжнародної антикризової групи Александр Кваснєвський.

Також до ради директорів з квітня 2014р входить син віце-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Х. Байден - юрист національної юридичної компанії Boies, Schiller & Flexner LLP (Нью-Йорк, США). Голова ради Всесвітньої продовольчої програми США.