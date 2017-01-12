Порошенко у четвер відвідає Одеську область

Президент України Петро Порошенко в четвер відвідає Одеську область з робочим візитом, повідомила прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

При цьому в облдержадміністрації не повідомили програму візиту президента в регіон.

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в ОДА розповіло, що П. Порошенко представить нового голову Одеської обладміністрації Максима Степанова та проведе нараду з головами райдержадміністрацій.

М. Степанов наприкінці грудня 2016 р, працюючи на посаді директора ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", переміг у конкурсі на зайняття посади голови Одеської облдержадміністрації. Одразу після оприлюднення результатів в ефірі одеського телеканалу "1-й міський" М. Степанов заявив, що розпочне роботу з "відновлення керованості областю". Серед пріоритетів він назвав розвиток туристичного потенціалу області, боротьбу зі злочинністю, розвиток економіки регіону загалом.

21 грудня 2016 р. Кабінет Міністрів України схвалив призначення М. Степанова головою Одеської ОДА.

У М. Степанова є досвід роботи у низці комерційних структур, а також у НАК "Нафтогаз України", Державної податкової адміністрації України. З 2008 до 2010 рік він обіймав посаду заступника голови Одеської ОДА. З 2011 р. керував ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", що спеціалізується на друку паспортів, водійських посвідчень, акцизних марок тощо.

Як повідомлялося, 7 листопада 2016 року М. Саакашвілі заявив про відхід із посади голови Одеської ОДА через те, що втомився від постійного обману і корупції, зокрема з боку влади в Києві, а 9 листопада Кабінет Мністрів погодив звільнення М. Саакашвілі з цієї посади.

Увечері 9 листопада П. Порошенко своїм указом звільнив М. Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації, а також з посади свого позаштатного радника.

Відтоді областю керувала заступниця голови обладміністрації Соломія Бобровська.