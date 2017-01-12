Американська розвідка спростовує свою причетність до витоків "компромату на Трампа"

Нацрозвідка США не мала відношення до витоків в ЗМІ так званого "компромату" щодо обраного президента США Дональда Трампа і оцінює такі витоки як загрозу безпеці США.

Глава нацрозвідки Джеймс Клаппер повідомив у поширеній заяві, що обговорив у середу з Д. Трампом "нещодавні повідомлення ЗМІ про брифінг (розвідку з приводу передбачуваних російських кібератак з боку Росії - ІФ), що відбувся минулої п'ятниці".

"Я висловив глибоке співчуття з приводу витоків у пресі, і ми обидва погодилися, що вони надзвичайно згубні і шкідливі для нашої національної безпеки", - заявив глава нацрозвідки США.

Він також зазначив, що витоку "не є продуктом американського розвідувального співтовариства".

За висловом Дж.Клаппера, він обговорював з Д. Трампом "документ у приватній компанії в сфері безпеки", який був протягом останніх місяців широко поширений в ЗМІ.

"Розвідувальне співтовариство не має жодної підстави судити, що інформація в цьому документі достовірна, ми не спираємося ніяким чином на неї в наших висновках", - йдеться в заяві.

Водночас, наголосив Дж.Клаппер, "частина наших зобов'язань полягає в тому, щоб надавати нашим політикам найбільш повну картину з будь-яких питань, що стосуються нашої національної безпеки".

Раніше телеканал CNN з посиланням на осіб, які мають доступ до секретної інформації, повідомив, що минулого тижня президенту США Бараку Обамі і Д. Трампу в рамках доповіді про кібератаки були представлені документи про те, що "російський агенти" нібито володіють даними особистого та фінансового характеру, що компрометують Д. Трампа.

Після того, як CNN повідомив про звіт американської розвідки, портал BuzzFeed опублікував документ, який, за його твердженням, слугував основою для цього звіту.

Він становить собою розрізнені нотатки, написані протягом кількох місяців. Як стверджує портал, їхній автор - колишній співробітник британської розвідки, на яку посилалися у своєму звіті керівники ФБР, ЦРУ, АНБ і Нацрозвідки США. ФБР називало це джерело таким, що "заслуговує довіри". При цьому BuzzFeed вказує на неточності і явні помилки в документі.

Пізніше телеканал NBC уточнив, що доповідь про нібито наявне в Росії компрометуюче досьє на Д. Трампа було підготовлено колишнім співробітником британської розвідки МІ-6 Крістофером Девідом Стілом.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков напередодні рішуче спростував збір Росією компрометуючих матеріалів на Д. Трампа, як і на Гілларі Клінтон, назвавши ці повідомлення "абсолютною вигадкою".