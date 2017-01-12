"Нафтогазвидобування" в 2016 р. збільшило видобуток газу на 25%

ПРАТ "Нафтогазвидобування", що входить до "ДТЕК Нафтогаз", у 2016 році збільшило видобуток природного газу на 25,3% (на 328,8 млн куб. м) порівняно з 2015 роком – до 1 млрд 630,8 млн куб. м, повідомила прес-служба компанії.

За її даними, видобуток газового конденсату в 2016 році становив 56,1 тис. тонн, що на 24% більше показника 2015 року.

Основним чинником зростання видобутку газу і газового конденсату стало закінчення буріння та введення в експлуатацію трьох свердловин на Семиренківському газоконденсатному родовищі глибиною від 5700 м до 5770 м. Ще на чотирьох свердловинах Семиренківського родовища були виконані капітальні ремонти.

Крім того, протягом минулого року вживалися заходи з інтенсифікації видобутку на діючому фонді свердловин.

"Це важливий результат, що підтверджує високі перспективи галузі за професійного підходу, наявності достатніх інвестицій, використання сучасних технологій. Проте зовнішні чинники – ситуація на ринку та регуляторно-інвестиційне середовище – сьогодні призводять до уповільнення темпів розвитку газовидобутку. Для додання нового імпульсу і здійснення планів держави із досягнення газової незалежності у 2020 році, необхідні рішучі дії щодо впровадження стимулювальноо фіскального режиму, дерегуляції галузі, формування чітких і прозорих правил надрокористування", – зазначив генеральний директор "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щуров.

Як повідомлялося, "Нафтогазвидобування" за підсумками 2015 року збільшило видобуток газу в 1,7 рази порівняно з 2014 роком – до 1,302 млрд куб. м, газоконденсату – майже в 1,6 рази, до 45 тис. тонн.

"ДТЕК Нафтогаз" – операційна компанія, що відповідає за нафтогазовий напрям у структурі енергетичного холдингу ДПЕК. До портфелю активів "ДТЕК Нафтогаз" входять "Нафтогазвидобування" і "Нефтегазразработка", що ведуть розвідку і видобуток вуглеводнів на трьох ліцензійних ділянках у Полтавській і Харківській областях.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем кепітал менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.