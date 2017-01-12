Події

10:53 12.01.2017

Кабмін затвердив порядок аварійно-рятувального обслуговування об'єктів і територій

Кабінет Міністрів України затвердив порядок здійснення постійного та обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій.

Як повідомляє в четвер прес-служби Міністерства внутрішніх справ України, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

За інформацією МВС, на сьогодні все аварійно-технічне обслуговування об'єктів і територій здійснювалося виключно державними аварійно-рятувальними службами.

"Новий порядок передбачає, що у разі відсутності на об'єкті власної аварійно-рятувальної служби, обслуговування такого об'єкта здійснюватиметься на договірній основі іншими аварійно-рятувальними службами", - цитує прес-служба слова заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

За його словами, об'єкти, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, обслуговуватимуться й надалі державними аварійно-рятувальними службами.

Постанова дозволить удосконалити систему надання послуг аварійно-рятувального обслуговування, а також забезпечить доступність та конкуренцію на ринку цих послуг.

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

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