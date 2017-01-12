АМПУ не зберігає грошових коштів у Платинум Банку

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) заперечує факт зберігання грошових коштів у Платинум Банку, який нещодавно був визнаний неплатоспроможним.

"Основні обсяги наших грошових коштів і коштів філій зберігаються лише в державних банках. У Платинум Банку немає ніяких наших коштів ", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі підприємства.

Раніше провідний і креативний продюсер програми "Гроші" Олександр Дубинський написав, що серед засобів структурних підрозділів Адміністрації морських портів України 415 млн грн зберігаються у Платинум Банку.

Як повідомлялося, правління НБУ 10 січня зарахувало Платинум Банк до категорії неплатоспроможних у зв'язку з тим, що на 1 січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу.

НБУ зазначив, що за результатами діагностичного обстеження Платинум Банку у першій половині 2016 року у червні 2016 року був затверджений необхідний обсяг докапіталізації та поданий план реструктуризації, проте ці завдання не були виконані.

За даними центробанку, станом на 10 січня 2017 власниками значної участі в Платинум Банк були Б. Кауфман і громадянин Ізраїлю Григорій Гуртовий, незалежно від формального володіння з урахуванням значного впливу на управління та діяльність банку.

Фінустанова на 1 жовтня 2016 року мала зобов'язання перед Нацбанком у розмірі 338,25 млн грн, перед іншими банками – 110,2 млн грн, перед клієнтами – 6,69 млрд грн. Зокрема юрособам він заборгував 709,9 млн грн, з них 155,87 млн грн – у валюті, а фізособам – 5,98 млрд грн, з них 1,527 млрд грн – у валюті. Заборгованість банку з цінних паперів становила 161,9 млн грн.

НБУ зазначив, що 97% (197 тис. осіб) всіх вкладників Платинум Банку отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Загалом, за даними НБУ, на ці цілі буде витрачено близько 4,8 млрд грн.

Адміністрація морських портів України - державне підприємство, що здійснює нагляд над функціонуванням 13 морських портів на території України. Підприємство було засноване в 2013 році, володіє стратегічними об'єктами портової інфраструктури, до яких належать акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, причали та інфраструктура загального користування, така як під'їзні дороги та інженерні мережі.