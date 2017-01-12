Суд зобов'язав НАБУ закрити провадження у справі Мартиненка"

Солом'янський районний суд Києва 11 січня розглянув скаргу адвоката колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка Петра Бойка та зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) протягом 10 днів прийняти рішення про закриття кримінального провадження щодо його підзахисного.

Як повідомила в четвер прес-служба М.Мартиненка, рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

"Вчорашнє рішення суду поставило крапку в дешевому фарсі, який розігрувався лещенками, ситниками і холодницькими. Я чистий перед законом і завжди готовий відповісти за свої вчинки. Сподіваюся, що вже скоро політичну і юридичну відповідальність понесуть організатори мого незаконного переслідування", - цитує слова М.Мартиненка прес-служба нардепа.

Про інші деталі судового рішення буде повідомлено додатково після оголошення його мотивувальної частини 16 січня.

Як повідомлялося, 30 листопада 2015 року М.Мартиненко заявив про складання депутатських повноважень у зв'язку з корупційним скандалом і, за його словами, розгорнутої проти нього "інформаційної кампанії", а 1 грудня зареєстрував в апараті Верховної Ради відповідну заяву.

22 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла проект постанови про складання депутатських повноважень народного депутата фракції "Народний фронт" М.Мартиненка.

28 грудня 2015 року народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко повідомив, що НАБУ розслідує два провадження, фігурантом яких є народний депутат з фракції "Народний фронт" М.Мартиненко. "Новини від НАБУ. 1) відкрито провадження для розслідування отримання Мартиненком хабарів від чеської "Шкоди" на рахунок у Швейцарії, 2) відкрито провадження щодо використання австрійської "прокладки" Мартиненка для постачання урану до України за завищеною ціною", - написав С. Лещенко на своїй сторінці в Facebook.

Також він виклав на своїй сторінці дві копії відповідей НАБУ на запит народного депутата. В одній відповіді зазначено, що 11 грудня 2015 року НАБУ внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом отримання хабарів при закупівлі НАЕК "Енергоатом" обладнання у чеського АТ Skoda JS з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4, ст 368 Кримінального кодексу України.

У другій копії відповіді НАБУ на депутатський запит у свою чергу зазначається, що 11 грудня 2015 року Національним антикорупційним бюро внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні стосовно посадових осіб ДП "Східний гірничо-збагачувальний з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

18 січня М.Мартиненка допитали. Сам нардеп не повідомив подробиць допиту, пославшись на таємницю слідства, але повідомив журналістам, що під час допиту під відео-фіксацію "запропонував слідчому проводити публічні допити".