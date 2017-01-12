Події

11:53 12.01.2017

Важке озброєння все ще не відведено від лінії розмежування сторін на Донбасі і продовжує використовуватися

Заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння, що підлягає відводу від лінії зіткнення сторін на Донбасі, зокрема і великокаліберна артилерія, продовжує перебувати по обидві боки лінії розмежування і продовжує застосовуватися, заявляє перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

На брифінгу в четвер у Києві він зазначив, що спостерігачі місії не можуть фіксувати просування сил на певних ділянках, зокрема поблизу Світлодарська, оскільки "сторони відрізали нас від районів, де відбувається просування".

"І коли свобода пересування наших патрулів обмежується, залишаються БПЛА і камери. У процесі прольоту нашого безпілотника над підконтрольною т. з. "ДНР" Новогригорівкою (під Дебальцеве) була зафіксована батарея з 5-ти самохідних гаубиць. З них ведеться вогонь у бік Світлодарська, ми зафіксували 31 постріл. Вчора в підконтрольній офіційному Києву Карлівці (біля Донецька) ми фіксували міномети на військових вантажівках, які рухалися на захід", - розповів О. Хуг.

Перший заступник СММ ОБСЄ нагадав, що спостерігачі працюють у зоні АТО цілодобово – вночі відстежують ситуацію за допомогою технічних можливостей.

Він також поінформував, що на сьогодні Місія налічує 688 спостерігачів, з них 590 працюють на сході України.

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