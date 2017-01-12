Кабмін рекомендує райдержадміністраціям створити підрозділи для комунікації з громадськістю

Кабінет Міністрів України рекомендує районним державним адміністраціям створити підрозділи для зв'язків з громадськістю.

Згідно з повідомленням прес-служби віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, уряд прийняв постанову, якою в районних держадміністраціях рекомендовано створити структурні підрозділи, відповідальні за зв'язки з громадськістю.

"Це рішення дозволить забезпечити на всіх рівнях системні комунікації з громадськістю, залучити громадський сектор до розробки рішень на ранніх етапах, сформувати дієві громадські ради. Це крок до розвитку громадянського суспільства в регіональному вимірі", - цитує прес-служба слова Г. Зубка.