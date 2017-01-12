Події

12:30 12.01.2017

Пам'ятник загиблим у Гуті Пеняцькій був пошкоджений вибухом

Пам'ятник загиблим полякам, жителям села Гута Пеняцька був пошкоджений унаслідок вибуху, повідомив у четвер заступник начальника ГУ Нацполіції України у Львівській області Микола Самарчук.

"Попередньо встановлено, що пам'ятник пошкоджено внаслідок вибуху невстановленого безоболонкового вибухового пристрою, про що свідчать сліди кіптяви на стелах і уламках пам'ятника. З місця події експерти вилучили речові докази, які підтверджують цю версію", – цитує М.Самарчука відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як повідомлялося, 10 січня до поліції надійшло повідомлення про часткове руйнування пам'ятника, встановленого на місці села Гута Пеняцька, яке було знищене під час каральної операції гітлерівських військ у лютому 1944 року. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань).

ВАЖЛИВЕ

Бойовики заявили, що знайшли тіла у військовій формі, поки що рано говорити про те, що це зниклі морпіхи – Мотузяник

Порошенко призначив головою Одеської ОДА М.Степанова

Боєць ЗСУ загинув, п'ятеро дістали поранення за добу в зоні АТО

Burisma заявляє про закриття всіх справ в Україні проти неї і її президента Злочевського

Бойовики 62 рази за добу обстріляли позиції ЗС України у зоні АТО, військовий загинув

ОСТАННЄ

Кабмін рекомендує райдержадміністраціям створити підрозділи для комунікації з громадськістю

Важке озброєння все ще не відведено від лінії розмежування сторін на Донбасі і продовжує використовуватися

Суд зобов'язав НАБУ закрити провадження у справі Мартиненка"

У СММ ОБСЄ констатують постійне порушення режиму припинення вогню на Донбасі на свята: понад 300 випадків за тиждень

З боку "торнадівців" не було нападу на співробітників Лук'янівського СІЗО - Мін'юст

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
тесты для девушек 14 лет
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА