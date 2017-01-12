Пам'ятник загиблим у Гуті Пеняцькій був пошкоджений вибухом

Пам'ятник загиблим полякам, жителям села Гута Пеняцька був пошкоджений унаслідок вибуху, повідомив у четвер заступник начальника ГУ Нацполіції України у Львівській області Микола Самарчук.

"Попередньо встановлено, що пам'ятник пошкоджено внаслідок вибуху невстановленого безоболонкового вибухового пристрою, про що свідчать сліди кіптяви на стелах і уламках пам'ятника. З місця події експерти вилучили речові докази, які підтверджують цю версію", – цитує М.Самарчука відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як повідомлялося, 10 січня до поліції надійшло повідомлення про часткове руйнування пам'ятника, встановленого на місці села Гута Пеняцька, яке було знищене під час каральної операції гітлерівських військ у лютому 1944 року. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань).