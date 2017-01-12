Порошенко призначив головою Одеської ОДА М.Степанова

Президент України Петро Порошенко під час поїздки до Одеської області заявив, що прийняв рішення призначити новим головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, який наприкінці 2016 р. переміг у конкурсі на зайняття відповідної посади.

"Сьогодні я прийняв рішення про призначення людини, яка перемогла на конкурсі керівником Одеської ОДА, Максима Степанова", - сказав П. Порошенко в четвер удень в Одесі під час представлення активу області нового керівника ОДА.

М. Степанов наприкінці грудня 2016 р., обіймаючи посаду директора ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", переміг у конкурсі на зайняття посади голови Одеської облдержадміністрації. Одразу після оприлюднення результатів в ефірі одеського телеканалу "1-ї міської" М. Степанов заявив, що розпочне роботу з "відновлення керованості областю". Серед пріоритетів він назвав розвиток туристичного потенціалу області, боротьбу зі злочинністю, розвиток економіки регіону загалом.

21 грудня 2016 р. Кабінет Міністрів України схвалив призначення М. Степанова головою Одеської ОДА.

У М. Степанова є досвід роботи у низці комерційних структур, а також у НАК "Нафтогаз України", Державній податковій адміністрації України. З 2008 до 2010 року він обіймав посаду заступника голови Одеської ОДА. З 2011 р. керував ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", що спеціалізується на друку паспортів, водійських посвідчень, акцизних марок тощо.

Як повідомлялося, 7 листопада 2016 року М. Саакашвілі заявив про звільнення з посади голови Одеської ОДА через те, що втомився від постійного обману і корупції, зокрема з боку влади в Києві, а 9 листопада Кабінет Міністрів погодив звільнення М. Саакашвілі з цієї посади.

Увечері 9 листопада П. Порошенко своїм указом звільнив М. Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації, а також з посади свого позаштатного радника.

Відтоді областю керувала заступниця голови обладміністрації Соломія Бобровська.