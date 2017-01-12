Події

13:59 12.01.2017

У програмі уряду Японії для молодих лідерів візьмуть участь 12 українців

На честь 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією 12 молодих українців візьмуть участь у програмі уряду Японії "Корабель молодих лідерів світу" (Ship for world youth leaders program), повідомив посол Японії в Україні Шигекі Сумі.

"Програма "Корабель молодих лідерів світу" має велику історію, вона була заснована в 1958 році. Цього разу Україна бере участь у цій програмі, і 12 молодих українців зможуть поїхати і власними очима побачити Японію. Є багато причин, чому Україна була обрана в цьому році для участі в цій програмі, одна з яких – це те, що в цьому році ми відзначаємо 25-річчя дипломатичних відносин з Україною... Ці люди з різних сфер діяльності, вони були відібрані в результаті відкритого конкурсу", - сказав Ш. Сумі на прес-конференції в четвер у Києві.

За словами посла, учасники програми перебуватимуть в Японії протягом 10 днів, де відвідають лекції з історії японського мистецтва, мовні лекції. Проживати вони будуть у сім'ях, що допоможе краще пізнати побут японців. Другу половину програми становитиме подорож на кораблі в басейні Тихого океану протягом місяця.

"Я сподіваюся, що ця програма буде чудовою можливістю для учасників обговорити та знайти нові ідеї і підходи розвитку майбутнього, а також отримати масу вражень і перспективу власного розвитку", - розповів дипломат.

За словами заступника міністра молоді та спорту Олександра Яреми, учасники представляють різні сфери суспільно-політичного життя.

"У нас було багато етапів відбору, багато ініціатив, багато бажаючих узяти участь. У результаті всіх етапів відбору та співбесіди і тестування була сформована делегація з 12 осіб: 6 хлопців і 6 дівчат", - розповів заступник міністра.

Програма "Корабель молодих лідерів світу" триватиме з 16 січня до 4 березня 2017 року в Японії, Новій Зеландії та Республіці Фіджі.

Як повідомлялося, 11 січня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Року Японії в Україні.

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