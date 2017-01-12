Події

14:17 12.01.2017

Порошенко пропонує створити спецфонд для завершення у поточному році реконструкції Одеського аеропорту

Президент України Петро Порошенко виступає за створення фонду з кредитним бюджетним фінансуванням для реконструкції Одеського аеропорту з тим, щоб відповідні роботи завершилися до кінця року.

"Цього року не лише будівництво будівлі аеропорту має бути завершено, але і смуга – має нарешті розпочатися її реконструкція", - сказав президент у четвер удень в Одесі під час представлення нового керівника обласної державної адміністрації максима Степанова та подальшого .

П. Порошенко зазначив, що домовився з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном про проведення нового тендера та виділення коштів на ці цілі.

"Чому б не організувати спеціальний фонд, Одеса – перлина України, якщо тут цього не зробити, то де ще це зробити, організувати спеціальний фонд, під цей фонд виділити не бюджетне фінансування, а бюджетне кредитування і потім за рахунок кожного зльоту-посадки компенсуйте ці кредити – всі, це легко робиться", - сказав П. Порошенко.

Президент наголосив, що злітно-посадкова смуга аеропорту і він сам, мають відповідати високим світовим стандартам.

За словами П. Порошенка, він вже дав необхідне доручення В. Омеляну та міністру фінансів Олександру Данилюку.

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