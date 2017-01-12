Події

14:20 12.01.2017

Заповадження формули "Роттердам плюс" не зняло проблеми диверсифікації поставок вугілля

Запровадження формульного ціноутворення на енергетичне вугілля за принципом "вартість в порту Роттердам плюс вартість доставки в Україну" не змогло вирішити проблеми диверсифікації поставок палива, вважає міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

"Формула "Роттердам плюс" не зняла проблему диверсифікації поставок енергетичного вугілля, це треба визнати", - написав він у Facebook.

Як повідомлялося, раніше Окружний адміністративний суд Києва відмовив екс-члену НКРЕКП Андрію Герусу у визнанні незаконною та скасування постанови регулятора №289 від 3 березня 2016 року про запровадження формульного ціноутворення на енергетичне вугілля за принципом "вартість в порту Роттердам плюс вартість доставки в Україну".

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