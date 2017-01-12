Події

14:25 12.01.2017

Прокуратура Києва проводить перевірку інциденту за участю підслідних "торнадівців" у Лук'янівському СІЗО

Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом чинення опору підслідними бійцями розформованої роти "Торнадо" співробітників Лук'янівського СІЗО в Києві.

Як повідомляє в четвер прес-служба Генеральної прокуратури України, за цим фактом прокуратурою м. Києва проводиться перевірка, слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, окрім державного виконавця, приватного виконавця, під час виконання ним службових обов'язків).

"Стан додержання конституційних прав громадян перебуває на постійному контролі в Генеральній прокуратурі України", - зазначено в повідомленні.

У Генпрокуратурі нагадали, що в Оболонському районному суді м. Києва розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням колишніх працівників спеціального батальйону МВС України "Торнадо" у скоєнні низки тяжких та особливо тяжких злочинів під час проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Як повідомлялося, увечері середу, 11 січня, у Києві стався інцидент між ув’язненими бійцями розформованої роти "Торнадо" і охороною ізолятора. З метою забезпечення порядку під час конфлікту будівлю СІЗО оточили співробітники поліції.

Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що інцидент стався після того, як "торнадівці" після повернення з суду виявили посилення режиму їх утримання в ізоляторі. У відповідь на це, за словами нардепа, один з ув'язнених - "торнадівіц" із позивним "Ахіллес"- відрізав собі вухо і "кинув ним у співробітника тюремної адміністрації".

За інформацією правоохоронців, станом на 23.26 середи конфлікт було вичерпано, і всі обвинувачені повернулися до камери.

Як повідомила в четвер, 12 січня, речник ГУ Національної поліції в Києві Оксана Блищик, за фактом цієї події відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу).

Заступник міністра юстиції України Денис Чернишов відзначив, що неправомірних дій з боку бійців роти "Торнадо" щодо співробітників Лук'янівського СІЗО не було, і у "торнадівців" також немає претензій до дій працівників ізолятора.

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