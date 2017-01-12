Близько 700 центрів адмінпослуг заплановано відкрити в Україні у 2017-2018 рр. – Зубко

Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко заявив, що в 2017-2018 роках в Україні заплановано відкрити до 700 центрів надання адміністративних послуг.

"У нас сьогодні відкриваються центри надання адміністративних послуг практично по всій країні, починаючи з об'єднаних територіальних громад, райдержадміністрацій, обласних центрів. План сьогодні полягає в тому, щоб до 700 центрів за цей і за наступний рік впровадити в Україні", - сказав віце-прем'єр на нараді за участю президента Петра Порошенка у м. Одесі в четвер.

За його словами, в цьому питанні є необхідна державна підтримка, а також підтримка з боку Європейського Союзу.