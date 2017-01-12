Відлига, що супроводжується мокрим снігом та дощами, очікується в Україні найближчими днями

Найближчу добу погоду західних, північних і східних областей України визначатимуть атмосферні фронти, а решту території - поле підвищеного тиску, повідомляє Укргідрометцентр у четвер.

У західних областях України вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на Закарпатті сильні опади; на решті території без істотних опадів, лише вночі у північних областях невеликий, у східних областях помірний сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях, вдень в Україні, крім сходу і південно-сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у південних, центральних, східних областях і в Карпатах 8-13° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні до 5° тепла.

У Києві – вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 13 січня найвища температура вдень була 7,6 у 2007 р., найнижча вночі -26,2 у 1950 р.

На 14 січня синоптики прогнозують в Україні мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь і налипання мокрого снігу (вночі в Карпатах та на Закарпатті сильні опади), лише у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму без опадів.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла (вночі на більшій частині Лівобережжя 5-10° морозу, вдень на півдні 1-5° тепла).

У Києві – вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг із дощем, подекуди ожеледь і налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.