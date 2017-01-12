Події

14:36 12.01.2017

Від грипу в Україні з початку епідсезону 2016-17 рр. померли 18 осіб

З початку епідемічного сезону (3 жовтня) в Україні було зареєстровано 18 летальних випадків, пов'язаних з грипом, повідомила завідувач центром грипу та ГРВІ Українського центру з контролю і моніторингу захворювань Тетяна Дихановська на брифінгу в четвер.

Вона зазначила, що смертність від грипу у цьому році перебуває на рівні попереднього епідемічного сезону.

За словами Т. Дихановської, у минулому році в структурі смертності від грипу домінував штам грипу H1N1(Каліфорнія) пандемічний.

"У цьому році H3N2 (Гонконг), як і прогнозувалося", - сказала вона.

Як повідомлялося, з початку 2017 року в Україні від грипу померли шестеро осіб (по одному випадку в Черкаській, Донецькій областях, по два випадки в Запорізькій, Львівській, зокрема одна дитина).

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