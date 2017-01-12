Ще два автошляхи в Одеській області в четвер закриті для руху транспорту

На території Одеської області з 12:00 четверга, 12 січня, закрито рух для транспортних засобів ще на двох автодорогах.

Як повідомляє в четвер прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), з 12:00 закрито рух для транспорту на автошляху Р-71 Одеса– Іванівка– Ананьїв - Піщана - Хащувате-Колодисте-Рижівка-/М-05/ Р-55 Одеса – Вознесенськ - Н.Буг в Одеській області.

Крім того, надалі діють обмеження руху для вантажних, великовагових та великогабаритних машин на автошляхах: М-13 Кіровоград — Платонове (на м. Кишинів) і М-15 Одеса – Рені (на Бухарест).

Водночас, в 09:00 четверга зняті обмеження і відновлено рух легкових автомобілів на дорозі загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (для вантажівок продовжує діяти заборона).

Заборонено рух автотранспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 11 районів Одеської області: Арцизького, Болградського, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського та Татарбунарського.

За інформацією Міністерства інфраструктури України, залізничні вокзали і аеропорти працюють у звичайному режимі.