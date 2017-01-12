Розслідування у справі Мартиненка триває

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) продовжують розслідувати провадження за фактами одержання хабара під час закупівель, здійснених ДП "НАЕК "Енергоатом", фігурантом якого є колишній народний депутат України Микола Мартиненко.

Як повідомила в четвер прес-служба НАБУ, заяви представників екс-нардепа про те, що суд зобов'язав бюро закрити це провадження, не відповідають дійсності.

"11 січня Солом’янський районний суд м. Києва відмовив стороні захисту Миколи Мартиненка в закритті зазначеного провадження. Натомість зобов'язав бюро лише розглянути клопотання представника Мартиненка та у встановлені законом терміни поінформувати про результати цього розгляду", - йдеться в повідомленні НАБУ.

У бюро нагадали, що кримінальне провадження за фактами одержання неправомірної вигоди під час закупівель ДП "НАЕК "Енергоатом" НАБУ зареєструвало в грудні 2015 року. "Під час розслідування детективи бюро встановили факти заподіяння шкоди інтересам ДП "НАЕК "Енергоатом" у розмірі понад EUR6,4 млн через переплату за придбане обладнання у чеського акціонерного товариства Skoda JS", - йдеться в повідомленні.

Раніше в четвер, 12 січня, прес-служба М.Мартиненка повідомила, що Солом’янський райсуд м. Києва 11 січня розглянув скаргу захисту екс-нардепа та зобов'язав НАБУ протягом десяти днів ухвалити рішення про закриття кримінального провадження стосовно М.Мартиненка.