Події

15:25 12.01.2017

У Сумах горить будівля спортклубу на площі 1400 кв.м

У м.Сумах у двоповерховій будівлі спортивного клубу на вул.Заливній, 15 виникла пожежа, евакуювали дітей із сусідньої школи та садка, триває гасіння займання.

Як повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру в четвер, 12 січня, о 9:58.

"Об 11:56 пожежу локалізовано на площі 1400 кв.м., триває ліквідація", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює 23 людини особового складу ДСНС у Сумській області, п’ять автоцистерн та одні автосходи.

"У зв'язку з щільним задимленням проведено евакуацію дітей із школи №29 та дошкільного навчального закладу №17 м.Суми, які розташовані на прилеглій території", - йдеться в повідомленні.

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