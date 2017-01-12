В Україні за тиждень від переохолодження померло 40 людей, зокрема 11 осіб за минулу добу

В Україні за тиждень станом на ранок 12 січня від обморожень і переохолоджень померло 40 людей, зокрема 11 осіб лише за минулу добу, повідомила начальник управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Тимошенко.

"Станом на сьогоднішній ранок 869 людей звернулися до закладів охорони здоров'я по допомогу, з них госпіталізовано 753 особи. І, на жаль, ми маємо 40 смертельних випадків станом на сьогодні. Учора це було 29 осіб", - сказала Т.Тимошенко на брифінгу в Києві в четвер.

За її словами, причиною летальних випадків часто було вживання алкоголю. Також є проблема зі своєчасним приїздом "швидких" до віддалених місцевостей.

Т.Тимошенко зазначила, що в групі ризику - вагітні жінки, діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю, пацієнти на гемодіалізі.

"Якщо у вас є потенційні ризики, і ви бачите, що можуть бути проблеми з проїздом до закладів охорони здоров'я, ви маєте потурбуватися про це заздалегідь. Також багато викликів - непрофільні, і в цей час ми втрачаємо життя. Ви можете деякі речі зробити самостійно: вжити ліки, зробити профілактику, у нас працюють консультанти, і вони можуть порадити в телефонному режимі, яких заходів можна вжити перед тим, як викликати екстрену допомогу", - наголосила Т.Тимошенко.