Події

16:22 12.01.2017

"Торнадівцям" незабаром мають ухвалити вирок

Оболонський районний суд Києва незабаром має ухвалити рішення у справі 12 колишніх працівників роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".

Як розповів агентству адвокат підсудних Володимир Якимов, 17 та 18 січня свої свідчення суду мають надати екс-командир розформованого підрозділу Руслан Онищенко та його екс-заступник Микола Цукур. Після цього в судовому засіданні відбудуться дебати сторін, і потім суд винесе свій вердикт.

В.Якимов зазначив, що ніякого конфлікту між "торнадівцями" під час подій у середу ввечері в Лук'янівському СІЗО, про що були повідомлення в пресі, не було. "І нікого не брали в "заручники", - наголосив він.

За його словами, підсудний боєць "Торнадо" з позивним "Ахіллес" надрізав собі вухо після спілкування з працівником СІЗО, під час якого той чинив на нього психологічний тиск і погрожував різними утисками прав обвинувачених.

Як повідомлялося, в червні 2015 року в Луганській області були затримані й заарештовані судом вісім осіб, зокрема сім - бійці роти "Торнадо". Для всіх затриманих суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту без застави. 18 червня 2015 року глава МВС Арсен Аваков заявив, що підписав наказ про розформування роти.

Кримінальне провадження за обвинуваченням екс-командира та екс-працівників "Торнадо" щодо скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів розглядають в Оболонському райсуді Києва з кінця 2015 року.

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