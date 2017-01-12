"Київстар" із 1 лютого змінює умови низки контрактних тарифних планів, підвищує їх вартість

Провідний український оператор мобільного зв'язку "Київстар" із 1 лютого 2017 року припиняє дію контрактних тарифних планів "Все за 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" і "Все за 150" й автоматично переводить їх абонентів на тарифні плани "Все за 65", "Все за 90", "Все за 125", "Все за 110" і "Все за 175".

Як уточнили агентству в прес-службі компанії, в нових тарифах передбачено більший обсяг інтернет-трафіка, дзвінків на інших операторів, sms, а також інших послуг.

Як уточнюється на сайті оператора, всі грошові та бонусні кошти, а також термін їх дії для клієнтів колишніх тарифів зберігаються.

"Київстар" - український оператор телекомунікацій, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 3G. Послугами оператора користуються 25,3 млн абонентів мобільного зв'язку та близько 814 тис. клієнтів фіксованого Інтернету.