Події

16:42 12.01.2017

"Київстар" із 1 лютого змінює умови низки контрактних тарифних планів, підвищує їх вартість

Провідний український оператор мобільного зв'язку "Київстар" із 1 лютого 2017 року припиняє дію контрактних тарифних планів "Все за 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" і "Все за 150" й автоматично переводить їх абонентів на тарифні плани "Все за 65", "Все за 90", "Все за 125", "Все за 110" і "Все за 175".

Як уточнили агентству в прес-службі компанії, в нових тарифах передбачено більший обсяг інтернет-трафіка, дзвінків на інших операторів, sms, а також інших послуг.

Як уточнюється на сайті оператора, всі грошові та бонусні кошти, а також термін їх дії для клієнтів колишніх тарифів зберігаються.

"Київстар" - український оператор телекомунікацій, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 3G. Послугами оператора користуються 25,3 млн абонентів мобільного зв'язку та близько 814 тис. клієнтів фіксованого Інтернету.

ВАЖЛИВЕ

Латвійського спеціаліста Вецкаганса призначено в. о. голови АМПУ

Китай передав МЗС України телекомунікаційне обладнання вартістю $100 тис.

Engie розпочала постачання газу в Україну

В Україні за тиждень від переохолодження померло 40 людей, зокрема 11 осіб за минулу добу

Ще два автошляхи в Одеській області в четвер закриті для руху транспорту

ОСТАННЄ

Айвазовська не вбачає передумов для розгляду ВР питання виборів на Донбасі найближчим часом

НАЗК розподілило 340 млн грн із держбюджету на фінансування партій у 2017 р.

Мінський формат переговорів щодо Донбасу не вичерпав себе, політична підгрупа збереться 16 січня - Айвазовська

Провайдер "Воля" з 1 лютого підвищує тарифи

"Торнадівцям" незабаром мають ухвалити вирок

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
имя наталья
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда недвижимости в сфере обслуживания в Симферополе
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА