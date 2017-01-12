Китай передав МЗС України телекомунікаційне обладнання вартістю $100 тис.

Уряд Китаю передав Міністерству закордонних справ України телекомунікаційне обладнання на суму близько $100 тис.

"Щойно ми з послом КНР паном Ду Веєм підписали документ про передачу китайською стороною Міністерству закордонних справ України допомоги у вигляді телекомунікаційного обладнання. Ми дуже вдячні за таку підтримку в непростий для нашої держави час, розглядаємо це як ще одне свідчення високого рівня взаєморозуміння та взаємодопомоги між нашими державами", - сказав державний секретар МЗС України Андрій Заяць на відкритті фотовиставки, присвяченій 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, в Києві в четвер.

У МЗС України уточнили, що сума такої технічної допомоги становить близько $100 тис.