Події

17:17 12.01.2017

Китай передав МЗС України телекомунікаційне обладнання вартістю $100 тис.

Уряд Китаю передав Міністерству закордонних справ України телекомунікаційне обладнання на суму близько $100 тис.

"Щойно ми з послом КНР паном Ду Веєм підписали документ про передачу китайською стороною Міністерству закордонних справ України допомоги у вигляді телекомунікаційного обладнання. Ми дуже вдячні за таку підтримку в непростий для нашої держави час, розглядаємо це як ще одне свідчення високого рівня взаєморозуміння та взаємодопомоги між нашими державами", - сказав державний секретар МЗС України Андрій Заяць на відкритті фотовиставки, присвяченій 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, в Києві в четвер.

У МЗС України уточнили, що сума такої технічної допомоги становить близько $100 тис.

ВАЖЛИВЕ

Латвійського спеціаліста Вецкаганса призначено в. о. голови АМПУ

"Київстар" із 1 лютого змінює умови низки контрактних тарифних планів, підвищує їх вартість

Engie розпочала постачання газу в Україну

В Україні за тиждень від переохолодження померло 40 людей, зокрема 11 осіб за минулу добу

Ще два автошляхи в Одеській області в четвер закриті для руху транспорту

ОСТАННЄ

Айвазовська не вбачає передумов для розгляду ВР питання виборів на Донбасі найближчим часом

НАЗК розподілило 340 млн грн із держбюджету на фінансування партій у 2017 р.

Мінський формат переговорів щодо Донбасу не вичерпав себе, політична підгрупа збереться 16 січня - Айвазовська

Провайдер "Воля" з 1 лютого підвищує тарифи

"Торнадівцям" незабаром мають ухвалити вирок

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
мужчина дева
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА