Латвійського спеціаліста Вецкаганса призначено в. о. голови АМПУ

Портового спеціаліста з Латвії Райвіса Вецкаганса призначено виконувачем обов'язків голови держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, його глава Володимир Омелян представив у четвер, 12 січня 2016 року, в Одесі нового керівника трудовому колективу підприємства.

Під час представлення він зазначив, що новий керівник має повну свободу дій щодо реформування адміністрації та боротьби з корупційними схемами.

"Я наполягаю на тому, що АМПУ має бути реформована й перетворена на прозоре та ефективне підприємство, яке працює на державу й обстоює державний, а не приватний інтерес. У цьому розрізі Р.Вецкаганс має повну свободу дій", - сказав В.Омелян.

Міністр наголосив, що зміна керівництва АМПУ - перший крок у реформуванні морської галузі.

"Ми розпочали реформу, і вже є певний спротив. Це нормально. Якщо міністр зручний для всіх, це ставить під питання його ефективність. Але я наголошую: державний інтерес і державний контроль над державними ж підприємствами мають бути вище за приватні інтереси. Я відстоюю і відстоюватиму саме такий підхід", - наголосив В.Омелян.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 11 січня 2017 року зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури України №1-О від 6 січня 2017 року, яким змінено в. о. голови АМПУ, до ухвалення рішення у зазначеній цивільній справі.

Згідно з копією рішення суду про забезпечення позову, розміщеною на веб-сайті АМПУ, позов подав в. о. глави АМПУ Юрій Наконечний.

Раніше АМПУ заявила про отримання 10 січня 2017 року наказу Мінінфраструктури від 6 січня 2017 року за підписом директора департаменту забезпечення комунікацій та аналітичної роботи про звільнення Ю.Наконечного від виконання обов’язків голови АМПУ і покладання виконання цих обов’язків на начальника юридичної служби підприємства Сергія Гронського.