Події

17:22 12.01.2017

Мінський формат переговорів щодо Донбасу не вичерпав себе, політична підгрупа збереться 16 січня - Айвазовська

Мінський формат врегулювання на Донбасі не можна вважати таким, що вичерпав себе, оскільки у будь-якому іншому форматі треба буде укладати угоди, аналогічні мінським, заявляє представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська.

"Інші формати (переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі - ІФ), які могли б працювати, не створено. А за умови їх створення навряд чи зміст угод, які ми мали б, відрізнявся б (від Мінських угод - ІФ), принаймні в перших пунктах, які стосуються безпеки", - сказала вона журналістам у Києві в четвер.

О.Айвазовська зазначила, що у зв'язку з цим не можна вважати мінський формат таким, що вичерпав себе.

"Мінський формат себе не вичерпав із тих причин, що будь-яка нова угода починатиметься з тих самих перших пунктів, які зазначені в Мінських угодах", - сказала вона.

На думку О.Айвазовської, час, витрачений на організацію іншого майданчика для переговорів, якщо при цьому відмовляться від Мінського формату, гратиме проти України.

При цьому О.Айвазовська вважає, що Росія зацікавлена в нівелюванні Мінського формату.

Вона зазначила, що засідання політичної підгрупи тристоронньої контактної групи відбудеться в понеділок, 16 січня.

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