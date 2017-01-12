НАЗК розподілило 340 млн грн із держбюджету на фінансування партій у 2017 р.

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило понад 340 млн грн із державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році, повідомила голова НАЗК Наталія Корчак.

"НАЗК розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році", - написала Н.Корчак на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

За її словами, відповідним рішенням передбачається надання: "Народному фронту" - 113,75 млн грн, "Блоку Петра Порошенка" - 112,1 млн грн, "Самопомочі" - 56,39 млн грн, Опозиційному блоку - 48,47 млн грн, Радикальній партії Олега Ляшка - 38,26 млн грн, "Батьківщині" - 29 млн грн.

При цьому "Самопомочі" за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44,24 млн грн.

"Тим, у кого виникають питання щодо Опоблоку, який у 2016 році відмовився від державного фінансування. На даний момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування", - зазначила Н.Корчак.

За її словами, після рішення про розподіл коштів Нацагентство на наступному засіданні ухвалить рішення про виділення коштів партіям за I квартал 2017 року.