Події

17:33 12.01.2017

НАЗК розподілило 340 млн грн із держбюджету на фінансування партій у 2017 р.

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило понад 340 млн грн із державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році, повідомила голова НАЗК Наталія Корчак.

"НАЗК розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році", - написала Н.Корчак на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

За її словами, відповідним рішенням передбачається надання: "Народному фронту" - 113,75 млн грн, "Блоку Петра Порошенка" - 112,1 млн грн, "Самопомочі" - 56,39 млн грн, Опозиційному блоку - 48,47 млн грн, Радикальній партії Олега Ляшка - 38,26 млн грн, "Батьківщині" - 29 млн грн.

При цьому "Самопомочі" за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44,24 млн грн.

"Тим, у кого виникають питання щодо Опоблоку, який у 2016 році відмовився від державного фінансування. На даний момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування", - зазначила Н.Корчак.

За її словами, після рішення про розподіл коштів Нацагентство на наступному засіданні ухвалить рішення про виділення коштів партіям за I квартал 2017 року.

ВАЖЛИВЕ

Латвійського спеціаліста Вецкаганса призначено в. о. голови АМПУ

Китай передав МЗС України телекомунікаційне обладнання вартістю $100 тис.

"Київстар" із 1 лютого змінює умови низки контрактних тарифних планів, підвищує їх вартість

Engie розпочала постачання газу в Україну

В Україні за тиждень від переохолодження померло 40 людей, зокрема 11 осіб за минулу добу

ОСТАННЄ

Айвазовська не вбачає передумов для розгляду ВР питання виборів на Донбасі найближчим часом

Мінський формат переговорів щодо Донбасу не вичерпав себе, політична підгрупа збереться 16 січня - Айвазовська

Провайдер "Воля" з 1 лютого підвищує тарифи

"Торнадівцям" незабаром мають ухвалити вирок

У Сумах горить будівля спортклубу на площі 1400 кв.м

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
сонник любимый
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА