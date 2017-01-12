Айвазовська не вбачає передумов для розгляду ВР питання виборів на Донбасі найближчим часом

Представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська не бачить найближчої перспективи розгляду в українському парламенті законопроекту, який дав би змогу провести вибори на тимчасово непідконтрольній частині Донбасу.

"Я не можу сказати, що є перспектива найближчим часом розглядати якісь законопроекти під куполом Верховної Ради на тему виборів", - сказала вона журналістам у Києві в четвер.

О.Айвазовська пояснила: "Прогнози щодо термінів ухвалення рішення Верховною Радою на сьогодні невдячні. Тому що не вирішений блок безпеки або немає гарантій, які можуть бути надані державі Україна, зокрема третіми сторонами та міжнародними інституціями, чи то ОБСЄ або держави - західні партнери".