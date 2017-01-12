Дату засідання МВФ щодо України буде визначено найближчими тижнями
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчими тижнями може рекомендувати раді директорів фонду здійснити третій перегляд програми EFF, повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс у четвер.
"У мене її поки що немає (точної дати засідання ради директорів - ІФ), але ми очікуємо, що це буде скоро, найближчими тижнями. Якщо припустити, що решту питань (виконані вимоги владою України - ІФ) незабаром буде вирішено, то пропозиція завершити черговий перегляд програми може бути представлена раді директорів МВФ найближчими тижнями", - сказав він під час традиційного прес-брифінгу у Вашингтоні.