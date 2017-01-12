Події

18:17 12.01.2017

Рух транспорту дорогами Одеської області відновлено

Рух транспорту всіма автодорогами Одеської області відновлено, проїзд забезпечено, повідомила прес-служба ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України".

ДАК, як і раніше, закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватися неухильно правил дорожнього руху, не перевищувати допустимої швидкості та не здійснювати ризикованих маневрів.

"Варто відмовитися від поїздок пасажирам із дітьми та екскурсійним автобусам. Краще запобігти виникненню надзвичайних ситуацій", - рекомендується в повідомленні.

Прес-служба також повідомляє про відновлення руху для великовагових і великогабаритних транспортних засобів на дорозі Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів на території Закарпатської області та дозвіл на виїзд з Івано-Франківської до Закарпатської області.

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