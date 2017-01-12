Бойовики з опівночі 38 разів стріляли по українських позиціях, поранені троє військових

Незаконні збройні формування від початку доби і до 18:00 відкривали вогонь по українських військовослужбовцях 38 разів, троє військових дістало поранень, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом станом на 18-ту годину відбулося 38 обстрілів. Троє наших військових поранено", - йдеться у зведенні прес-центру на сторінці у Facebook.

Зокрема, на маріупольському напрямку противник обстріляв Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку і Широкине з гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, БМП вела вогонь по Талаківці, а у напрямку Широкиного працював снайпер.

На луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Золотому і Кримському, а з гранатометів і стрілецької зброї - по Новозванівці та Новоолександрівці.

На донецькому напрямку, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети і стрілецьку зброю, НЗФ обстрілювали українські позиції в районі Кам'янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького.