Події

18:30 12.01.2017

Порошенко пообіцяв відкриття в Україні нових спортивних об'єктів

Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні будуватимуть і відкриватимуть нові об'єкти спортивної інфраструктури.

"Нарешті розпочинається будівництво спортивних об'єктів, об'єктів культурної інфраструктури. Наголошую, що все це робиться в умовах війни. Першим пріоритетом для нас є захист суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Але відроджується економіка, запускаються нові заводи, будуються нові елеватори, портова інфраструктура", - сказав глава держави, відкриваючи новий центр фехтування в Миколаєві в четвер.

За його словами, нова школа фехтування відповідає всім вимогам для навчання українських спортсменів.

"Переконаний, що це приміщення, наявна інфраструктура, кваліфікований тренерський склад школи дасть можливість активно залучати підростаюче покоління і всіх охочих до занять із фехтування", - зазначив П.Порошенко.

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